Снег, гололедица и до -36 градусов: прогноз погоды в Ленобласти на 5 января

В МЧС рассказали, чего ждать от погоды в Ленобласти в пятницу.

Как передает региональный МЧС, 5 января в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие снегопады.

Температура воздуха ночью -25…-30 гр., местами -33…-36 гр., на северо-западе до -20 гр., днем -21…-26 гр., местами: на востоке до -30 гр., на западе до -17 гр, — указано в сообщении.

Также водителей предупреждают о гололедице на дорогах.