Снег, гололедица и до -36 градусов: прогноз погоды в Ленобласти на 5 января

В МЧС рассказали, чего ждать от погоды в Ленобласти в пятницу.
Как передает региональный МЧС, 5 января в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие снегопады.
Температура воздуха ночью -25…-30 гр., местами -33…-36 гр., на северо-западе до -20 гр., днем -21…-26 гр., местами: на востоке до -30 гр., на западе до -17 гр, — указано в сообщении.
Также водителей предупреждают о гололедице на дорогах.
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04.01.2024 69