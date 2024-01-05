Актеру Брюсу Уиллису, страдающему деменцией, становится хуже

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Как заявили близкие актера, тяжелая болезнь продолжает прогрессировать. 

Американскому актера Брюсу Уиллису, у которого почти два года назад диагностировали деменцию, становится все хуже. Как рассказа дочь «крепкого орешка» в своих соцсетях, ее отец уже не может читать и почти не разговаривает. Также Уиллис часто не может узнать своих родных и друзей.

Близкие актера не исключают, что этот год может стать для для него последним.

Вам будет интересно
Актеру Брюсу Уиллису, страдающему деменцией, становится хуже деменция, Голливуд, Брюс Уиллис
Блогершу, которая сожгла в новогоднюю ночь паспорт, отправили под домашний арест
В отношении девушки возбудили уголовное дело. Евгения Хоффман, известная в Сети под ником "Джипси", 3 января была отправлена под домашний арест....
03.01.2024 92
Автор