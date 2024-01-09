Отчетность НКО из Ленобласти переедет в цифру уже в сентябре 2024 года

С сентября 2024 года НКО Ленобласти будут предоставлять единую форму отчета только в Минюст России в электронном виде.

«Отчётность будет подаваться через специальную электронную платформу: НКО предоставят доступ в личные кабинеты через профиль на Госуслугах. Для НКО, у которых нет технической возможности заполнить электронную форму, будут предоставляться места с компьютером и доступом в интернет», — рассказали в группе в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

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Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.