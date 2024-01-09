Виновником аварии на М-11 «Нева», где погибли 4 человека, мог стать владелец Chery на летней резине

Среди погибших в жуткой аварии — маленький ребенок.
Массовая авария на трассе М-11, которая произошла 8 января, собрала порядка 60 легковых и грузовых машин. Причем ДТП спровоцировал лишь один автомобиль — Chery, водитель которого не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Через некоторое время ехавшие в попутном направлении машины начали совершать последовательные столкновения с Chery и между собой, — пишет РИА Новости.
В результате трагедии погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок 2023 года рождения.
Предварительно известно, что у автомобиля марки Chery на задней оси были установлены шины, неподходящие для эксплуатации зимой.
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09.01.2024 34