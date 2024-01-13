«Приморская» может стать первой станцией метро со входом по биометрии

Первой станцией петербургского метрополитена, в которой могут ввести возможность оплатить проезд «улыбкой», может стать «Приморская».

Система FacePay будет запущена в тестовом режиме уже в этом году. После вход в подземку по биометрии станет доступным на других станциях, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

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FacePay – система биометрической оплаты, распознающая черты лица. Проще говоря, оплата «улыбкой».