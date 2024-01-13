В Ленобласти за год родились более 12 тысяч детей

В 2023 году в Ленобласти родились 12 144 ребенка, в том числе 135 двойняшек и четыре тройни.

Мальчиков родилось на 3% больше, чем девочек. Мальчиков чаще всего называли Александр, Михаил и Артем, девочек – Софья, Анна и Ева.

Чаще всего мамами становились женщины в возрасте 30-34 года. В 33% случаев родившийся ребенок стал вторым в семье, в 18% — третьим. Самыми «многодетными» районами, в семьях у которых трое и более детей, являются Всеволожский и Гатчинский районы.

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За 2023 год в Ленобласти стало на 8 708 семей больше. Больше всего свадеб сыграли в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Кировском и Волосовском районах.