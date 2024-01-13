Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 13 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня утром, 13 января, ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Куприянском направлении противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Краснолиманском направлении уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении уничтожено до 40 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 21 украинский беспилотный летательный аппарат.