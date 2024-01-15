Мужчину задержали в ТЦ Петербурга. Петербурженка заявила, что он приобнял за талию ее 12-летнюю дочь

В Торгово-развлекательном комплексе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 14 января около 16:00 полицейские задержали нетрезвого 30-летнего жителя Дагестана.
Ранее в дежурную часть обратилась петербурженка, заявив, что этот мужчина «приобнял за талию ее 12-летнюю дочь».
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательств, где составили протокол о мелком хулиганстве.
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16.12.2020 36137