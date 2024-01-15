Россия вышла в лидеры по экспорту урана в США. И продала максимум с 2010 года

Россия вновь заняла лидирующие позиции по экспорту урана в США. В ноябре 2023 года Америка купила у РФ металла на $96 миллионов. Великобритания, Япония и Бельгия продали урана в общей сложности почти на $95 миллионов.

Ранее Россия стала лидером по поставкам в мае, сообщает АБН. Тогда в США было поставлено урана на $177 миллионов. В другие месяцы РФ оставалась на втором, третьем или четвертом месте по объемам проданной продукции.

Всего за 11 месяцев 2023 года Россия получила прибыль от поставленного в Америку обогащенного урана в размере $1,017 миллиарда. Это максимум с 2010 года.