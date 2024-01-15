Именной циклон подходит к Ленобласти. Когда ожидать потепления?  

Как сообщил синоптик Александр Колесов 15 января, в понедельник в регион приходит первый в 2024 году именной циклон EFTHALIA. Его центр окажется в Ленинградской области 16 января.

Циклон принесет новый снег и небольшое потепление. Уже к вечеру температура в Санкт-Петербурге достигнет -6… -7 °C, а 16 января ожидается -3… -5 °C.

«Правда потепление кратковременное и с отходом циклона на восток снова похолодает до -10… -15 градусов», – предупредил Александр Колесов

Вслед за этим циклоном с 18 на 19 января в регион придет следующий: будет снег, юго-восточный, а затем западный ветер усилится до 10-15 м/c. Вновь поднимет температура в Санкт-Петербурге – до -5 °C.