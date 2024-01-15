Минсельхоз объяснил рост цен на огурцы и помидоры

В декабре 2023 года огурцы подорожали на 40,4 %, рост цен на помидоры составил 5,5 %, сообщает АБН. По словам представителей Минсельхоза, это объясняется сезонными тенденциями, и стоимость должна снизиться.

В ведомстве отметили, что подорожание овощей связано с переходом на продукцию закрытого грунта, которая является более затратной, а также увеличением поставок импортных овощей.

Также в Минсельхозе рассказали о мерах, принимаемых для увеличения предложения и снижения стоимости овощей. Ведомство пообещало нарастить производство огурцов и томатов в весенних теплицах. В торговые сети направлен запрос о потребностях конкретных видов овощей.