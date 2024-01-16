Bloomberg: банки Китая могут ввести ограничения против России по приказу США

Государственные банки Китая ужесточают ограничения российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, работающие с Россией. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным издания, на момент подготовки публикации не менее двух банков заказали проверку своего российского бизнеса, внимание сосредоточено на трансграничных сделках. Проверяются также нероссийские клиенты, ведущие бизнес в России или поставляющие товары через третьи страны.

Издание сообщает, что китайские кредитные организации разорвут связи с клиентами из санкционного списка. И не будут предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору.

В декабре 2023 года Минфин США пообещал вторичные санкции против банков, которые содействуют России в сделках по закупке оборудования для оборонного сектора. Таким организациям запретят открывать счета в Америке или ограничат их использование, а их имущество будет заблокировано.