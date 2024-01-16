Агрессор ворвался в квартиру к пенсионерке в Ленобласти и избил ее. Пожилая женщина защищалась тростью

В полицию Сланцевского района 15 января сообщили о налете на квартиру 87-летней пенсионерки на улице Кирова в Сланцах.

Агрессор ворвался в жилище и начал избивать хозяйку. Женщина защищалась, наносила в ответ удары тростью. Пенсионерка госпитализирована, у нее диагностированы травмы головы.

Заведено уголовное дело о побоях. Полицейские ориентированы на поиски мужчины ростом чуть ниже среднего. На вид ему около 30 лет, одет в синюю куртку и темную шапку.