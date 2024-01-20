Болельщики пели «Калинку» после матча российской теннисистки на Australian Open

Болельщики пели «Калинку» во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Песня прозвучала после встречи третьего круга турнира между россиянкой Анной Калинской и американкой Слоан Стивенс.

Матч завершился победой российской спортсменки со счетом 6:7, 6:1, 6:4.

Россиянка впервые в карьере вышла четвертый круг Australian Open. В 1/8 финала Калинская встретится с победительницей встречи между соотечественницей Анной Блинковой и итальянкой Ясмине Паолини. Турнир завершится 28 января.