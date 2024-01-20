Уроженец Дагестана задержан в Мурино за сгоревший Mercedes в центре Петербурга

На Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района 19 января задержан 28-летний житель Дагестана. Мужчину подозревают в поджоге Mercedes E-класса.

Серая иномарка 2019 года выпуска загорелась во дворе дома на 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге 14 января. Автомобиль выгорел частично. Известно, что он принадлежит 43-летнему россиянину с корнями в Йемене.

По данным полиции, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подозреваемый не зарегистрирован. В октябре 2022 года он привлекался к ответственности за умышленное причинение среднего вреда здоровью и был наказан условно.