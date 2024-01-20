На пандусе больницы врач обнаружил тело жителя Всеволожского района

В ОМВД России по Колпинскому району 19 января обратился врач Городской больницы № 33 и рассказал, что на пандусе учреждения он обнаружил тело человека.
Прибывший на место полицейский установил, что на входе в больницу с переломами нижней челюсти, свода черепа, открытым переломом левой руки находится труп 39-летнего жителя Мурино Всеволожского района.
Правоохранители изъяли биоматериалы, выписной лист из учреждения. Тело направлено в морг для установления причины смерти.
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09.12.2023 1911