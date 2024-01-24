В Петербурге прошли очередные миграционные рейды

Миграционные рейды прошли на двух строительных площадках в Красногвардейском и Василеостровском районах Петербурга.

«На этих стройплощадках сконцентрировано наибольшее количество иностранной рабочей силы по сравнению с другими строящимися объектами города», — разъяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские проверили около 200 иностранцев. Несколько десятков доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. Затем их отправили в центр содержания иностранных граждан, откуда они будут депортированы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По официальным данным на 2023 год, в Петербурге и Ленобласти насчитывалось более 91 тыс. мигрантов. Все они встали на миграционный учет.

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