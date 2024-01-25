Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школа. Он уверен, что это станет объединяющим началом и важным способом интеграции в нашей стране.

Он отметил, что в крупных российских городах есть немало школ, где учится много детей, для которых русский язык является неродным. При этом, как он уверен, среди приезжих много тех, кто с уважением относится к нашему народу, а также культуре и традициям.

«Мы слышали высказывание родителей, даже некоторых представителей духовенства иных религий о том, что важно детям мигрантов преподавать основы православной культуры, потому что для России это объединяющее начало, важный способ интеграции, и не только для детей, но и для их семей», — сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании Международных рождественских образoвательных чтений в Кремлевском дворце.