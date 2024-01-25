Юный житель Енакиево получил в подарок велосипед от Ленобласти

Юный житель Енакиево получил свой новогодний подарок в рамках акции «Елка желаний» сезона 2023-2024.

Игорь мечтал о велосипеде и получил его от Команды 47. Подарок передал советник губернатора Ленобласти Алексей Брицун.

«На территории Енакиево ребёнок с особенностями здоровья получил свой велосипед, о котором мечтал. Мы очень надеемся, что в будущем велосипед поможет ему стать более здоровым и спортивным», — поделился Алексей Брицун.

Акция «Елка желаний» проводится в правительстве Ленинградской области с 2020 года. Она помогла исполнить мечты более 400 детей из 47 региона.