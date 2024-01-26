Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трех месяцев

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны перечислять выплаты семьям погибших участников спецоперации не дольше трех месяцев даты подачи соответствующего заявления.

При этом в случае отказа необходимо отправить уведомление об этом с указанием причины.

Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.

Кроме того, Путин рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ при назначении региональных выплат учитывать членов семей, зарегистрированных по месту жительства в других регионах Российской Федерации.

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