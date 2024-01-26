Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трех месяцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны перечислять выплаты семьям погибших участников спецоперации не дольше трех месяцев даты подачи соответствующего заявления.

При этом в случае отказа необходимо отправить уведомление об этом с указанием причины.

Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.

Кроме того, Путин рекомендовал исполнительным органам субъектов РФ при назначении региональных выплат учитывать членов семей, зарегистрированных по месту жительства в других регионах Российской Федерации.