Местами по Ленобласти 27 января пройдет небольшой снег

В Ленобласти 27 января будет преимущественно облачная погода.
Местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью переменных, днем южных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью -4…-9°С, местами -12…-15°С, днем -2…-7°С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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22.01.2024 227