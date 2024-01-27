На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 48 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
- км 70 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
- км 57,74,78,84,91,96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 41 (мост через р. Нева) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка полосы безопасности и технологических проходов от снега и грязи;
- км 88, км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
- подъезд к г.Выборгу №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- км 8-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 21:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.