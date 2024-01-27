Митинг в честь освобождения от фашистов прошел в Тосно

Жители Тосно собрались утром 27 января возле памятника Воина-Освободителя, чтобы провести митинг в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, а также в честь освобождения Тосно 28 января.
Александр Дрозденко поздравил жителей города с памятной датой.
«На протяжении всех блокадных лет тосненская земля оставалась местом тяжелейших сражений, передним краем битвы за Ленинград», – сказал Александр Дрозденко
Глава Тосненского района Александр Канцерев напомнил, что тосненцы не поддались врагу.
«Они выстояли и подарили нам жизнь, а стране – уверенность в победе», – заявил Александр Канцерев
В заключении глава Тосненского района поздравил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья, оптимизма и любви.
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