Митинг в честь освобождения от фашистов прошел в Тосно

Жители Тосно собрались утром 27 января возле памятника Воина-Освободителя, чтобы провести митинг в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, а также в честь освобождения Тосно 28 января.

Александр Дрозденко поздравил жителей города с памятной датой.

«На протяжении всех блокадных лет тосненская земля оставалась местом тяжелейших сражений, передним краем битвы за Ленинград», – сказал Александр Дрозденко

Глава Тосненского района Александр Канцерев напомнил, что тосненцы не поддались врагу.

«Они выстояли и подарили нам жизнь, а стране – уверенность в победе», – заявил Александр Канцерев

В заключении глава Тосненского района поздравил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья, оптимизма и любви.