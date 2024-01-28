Эксперт раскрыл, как выборы в Финляндии отразятся на отношениях страны с Россией

Первый тур выборов президента Финляндии начинается 28 января.

Вероятный победитель в президентской гонке, начавшейся в Финляндии, — Александр Стубб. Он является бывшим премьер страны, а также сторонником активной работы с блоком НАТО. Поэтому политика финнов в отношении России вряд ли изменится в случае победы кандидата Стубба, считает научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин.

Он всегда был сторонником сближения и активной работы с НАТО, что сейчас актуально как раз для Финляндии. Он в меру консервативный кандидат, по крайней мере, по сравнению с большинством остальных, — цитирует эксперта РИА Новости.