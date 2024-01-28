В Ленобласти открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза»

Автор: Гузель Галимова
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В день годовщины снятия блокады Ленинграда в Гатчинском районе открыли мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны».

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

В Ленобласти открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза» Путин, мемориал, Лукашенко, Ленобласть, Гатчинский районФото: Валентин Илюшин/Online47
В Ленобласти открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза» Путин, мемориал, Лукашенко, Ленобласть, Гатчинский районФото: Валентин Илюшин/Online47
В Ленобласти открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза» Путин, мемориал, Лукашенко, Ленобласть, Гатчинский районФото: Валентин Илюшин/Online47
В Ленобласти открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза» Путин, мемориал, Лукашенко, Ленобласть, Гатчинский районФото: Валентин Илюшин/Online47
В Ленобласти открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза» Путин, мемориал, Лукашенко, Ленобласть, Гатчинский районФото: Валентин Илюшин/Online47
Фото: Валентин Илюшин/Online47

Мемориальный комплекс расположен недалеко деревни Дони в Гатчинском районе. Над его созданием работали Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны и правительство Ленинградской области. Авторы проекта — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

В центре композиции находится стела высотой 47 м, на вершине — фигура женщины с детьми. У подножия мемориала зажжен Вечный огонь, а вокруг него на разных языках высечены названия концлагерей.

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26.01.2024 83
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