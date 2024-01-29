В Госдуме предлагают оставить после 2025 года индексацию пенсий с 1 января

С 2025 года не будет традиционной первоянварской индексации пенсий неработающим пенсионерам.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«На самом деле, если вспомнить, то до 2019 года пенсии с 1 января и не индексировались. Только с 1 февраля. С 2019 по 2024 годы в рамках пенсионной реформы были заложены параметры индексации страховых пенсий не менее чем на тысячу рублей ежегодно. С 2025 года все должно вернуться к старой схеме, когда пенсии увеличивались с 1 февраля на индекс фактический инфляции за прошлый год», — рассказал Нилов.

Он объяснил, что обычно к 1 февраля готовы данные Росстата по инфляции за минувший год. А с 1 апреля возможна вторая индексация — в соответствии с доходами Социального фонда России.

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При этом в Госдуме уже разрабатывает законопроект, чтобы оставить индексацию пенсий неработающим пенсионерам с 1 января на условный индекс инфляции, а с 1 февраля произвести доначисления с учетом фактической инфляции за прошлый год.