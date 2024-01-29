«Унылая» погода ждет жителей Петербурга и Ленобласти на этой неделе

На этой неделе в Петербурге и Ленобласти будет довольно «унылая» погода, много облаков, а температура воздуха то «плюс», то «минус».

В начале недели осадков практически не ожидается, а с середины недели — то мокрый снег, то дождь. К пятнице должно подморозить, тогда осадки прекратятся. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Самым теплым днем станет понедельник, в Петербурге температура будет держаться на +3…+4 градусах. В последующие дни столбики термометров покажут +1…+4 градуса.

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Сейчас погоду определяет обширный и глубокий циклон над Норвежским и Баренцевым морями, при этом атмосферное давление в Ленобласти в ближайшие дни будет повышенным. К норме оно приблизится только в середине недели, когда к региону подойдет атмосферный фронт с запада.