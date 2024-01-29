Ученые назвали безопасное для здоровья количество употребленного сахара в день

Исследования показывают, что регулярное употребление подсластителя не вредит здоровью, если соблюдать норму.

Согласно многолетним наблюдениям ученых из Нидерландов, частое, но при этом умеренное потребление сахара не способно негативно сказываться на здоровье человека.

Как пишет Роскачество, ссылаясь на данные исследователей, безопасное количество подсластителя — не более пяти граммов или не больше чайной ложки в сутки.