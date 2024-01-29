Жителей Ленобласти предупредили о тумане и гололеде на дорогах 30 января

По данным МЧС, во вторник в Ленобласти также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Согласно уточненному прогнозу погоды от МЧС, в дневное время 30 января в Ленобласти местами ожидается туман. Также на дорогах региона в результате осадков будет происходить налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный ночью 7-12 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток +2…-2 гр. На дорогах местами гололедица, — передает МЧС.