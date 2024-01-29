За минувшие выходные в Ленобласти произошло более 160 ДТП

Погибших в дорожно-транспортных происшествиях, к частью, нет.

За минувшие выходные в Ленинградской области зафиксировано 161 ДТП, передает ГИБДД региона. В Петербурге аварий произошло гораздо больше — 834 дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве отметили, что в результате трех ДТП на дорогах 47-го региона пострадали четыре человека. Детей среди них нет, приводит данные ГИБДД «Онлайн 47».