За минувшие выходные в Ленобласти произошло более 160 ДТП

Погибших в дорожно-транспортных происшествиях, к частью, нет.
За минувшие выходные в Ленинградской области зафиксировано 161 ДТП, передает ГИБДД региона. В Петербурге аварий произошло гораздо больше — 834 дорожно-транспортных происшествий.
В ведомстве отметили, что в результате трех ДТП на дорогах 47-го региона пострадали четыре человека. Детей среди них нет, приводит данные ГИБДД «Онлайн 47».
Вам будет интересно
По данным МЧС, во вторник в Ленобласти также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Согласно уточненному прогнозу погоды от МЧС, в...
29.01.2024 25