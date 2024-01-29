За минувшие выходные в Ленобласти произошло более 160 ДТП

Автор: Анастасия Щербакова
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Погибших в дорожно-транспортных происшествиях, к частью, нет. 

За минувшие выходные в Ленинградской области зафиксировано 161 ДТП, передает ГИБДД региона. В Петербурге аварий произошло гораздо больше — 834 дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве отметили, что в результате трех ДТП на дорогах 47-го региона пострадали четыре человека. Детей среди них нет, приводит данные ГИБДД «Онлайн 47».

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Фото: Телеграм/ УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО
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29.01.2024 25
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