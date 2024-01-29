Мобилизованный, скрывавшийся от службы в Ленобласти, получил 7 лет тюрьмы

Мужчина ушел в увольнительную и бесследно пропал. Позже выяснилось, что мобилизованный неофициально подрабатывал на стройках, а затем уехал в Ленобласть, где устроился рыбаком.

224-й гарнизонный военный суд огласил приговор россиянину, уклонявшемуся от военной службы в рамках частичной мобилизации. Ближайшие семь лет мужчина проведет к колонии строгого режима.

Как передает 47news, в прошлом году мобилизованный ушел в увольнительную и отправился домой. Поняв, что совершил дисциплинарный проступок, возвращаться обратно в воинскую часть обвиняемый побоялся.

Задержали дезертира 13 октября 2023 года. С тех пор шло следствие, в ходе которого выяснилось, что мобилизованный работал на стройках, а позже уехал в Ленобласть, где устроился рыбаком.