В Петербурге школьник пронес страйкбольную гранату на уроки

В итоге пиротехника взорвалась в руке у одного из учеников.

В одной из школ Адмиралтейского района Петербурга 29 января раздался хлопок. Всему виной стала страйкбольная граната, которую пронес на уроки подросток. Мальчик начал хвастаться перед сверстниками, а затем дал пиротехнику друзьям.

В итоге спустя мгновенье граната взорвалась в руках приятеля владельца страйкбольного снаряда. По данным Лен-ТВ24, мальчик серьезно не пострадал.

Сейчас школьника, пронесшего на уроки пиротехнику, разыскивает полиция.