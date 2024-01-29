В Подпорожье 294 жителей переедут в новые квартиры в рамках программы переселения аварийного жилья

В городе завершено строительство нового пятиэтажного дома.
В Подпорожье 294 человек смогут переехать из ветхого жилья в новенькие квартиры.
Как передает комитет по строительству Ленобласти, возведение целого квартала для расселения аварийного жилья официально завершено. Последняя пятиэтажка на 135 квартир на проспекте Кирова скоро будет готова принимать новоселов.
В квартирах уже выполнен ремонт, установлена сантехника и кухонная плита, а дворы оборудованы парковкой, спортивными и игровыми площадками.
Видео: Стройблок ЛО для СМИ/ Телеграм
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