Россия готова к переговорам с Украиной, заявил помощник президента РФ

Однако, как заявил Ушаков, вести переговоры не с кем.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной. Однако есть важный нюанс — делать этого не с кем.

Не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими, — цитирует Ушакова ТАСС