Россия готова к переговорам с Украиной, заявил помощник президента РФ

Однако, как заявил Ушаков, вести переговоры не с кем.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной. Однако есть важный нюанс — делать этого не с кем.
Не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими, — цитирует Ушакова ТАСС.
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