Видео: рыбак «похвастался» неожиданным уловом на Ладожском озере — из лунки показался огромный грызун

Автор: Анастасия Щербакова
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Вместо рыбы мужчина выловил ондатру. 

Зимняя рыбалка на Ладожском озере преподнесла любителю активного отдыха неожиданный «сюрприз». Вместо рыбы на крючок попала огромная ондатра, которая явно была не в восторге, что ее побеспокоили.

Как рассказал герой видео, на рыбалку с товарищем он отправился накануне, 28 января. Однако улова совсем не было. Расстроенные приятели уже хотели собирать снасти, как вдруг, удочка зашевелилась. Однако вместо рыбы на крючок попался огромный грызун.

 

 

 

 

 

Фото: Mash на Мойке

По словам мужчины, зверек почти не пострадал. Крючок едва повредил шкуру грызуна. Сразу после высвобождения ондатру поместили в норку, которая, как оказалось, была рядом с лункой.

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