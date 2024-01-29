Видео: рыбак «похвастался» неожиданным уловом на Ладожском озере — из лунки показался огромный грызун

Вместо рыбы мужчина выловил ондатру.

Зимняя рыбалка на Ладожском озере преподнесла любителю активного отдыха неожиданный «сюрприз». Вместо рыбы на крючок попала огромная ондатра, которая явно была не в восторге, что ее побеспокоили.

Как рассказал герой видео, на рыбалку с товарищем он отправился накануне, 28 января. Однако улова совсем не было. Расстроенные приятели уже хотели собирать снасти, как вдруг, удочка зашевелилась. Однако вместо рыбы на крючок попался огромный грызун.

По словам мужчины, зверек почти не пострадал. Крючок едва повредил шкуру грызуна. Сразу после высвобождения ондатру поместили в норку, которая, как оказалось, была рядом с лункой.