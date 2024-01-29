Стали известны самые посещаемые в 2023 году музеи Ленинградской области

В целом в 2023 году музеи региона приняли 1 870 536 посетителей. Лидеры рейтинга находятся в Выборге

Самым посещаемым музеем Ленинградской области по итогам прошлого года стал музей-заповедник «Парк Монрепо», который находится в Выборге.

В топ-5 самых посещаемых музеев также вошел Выборгский музей-заповедник – в нем побывали 314 691 человек. Ивангород — 216 577 гостей, древняя крепость в Старой Ладоге — 179 905 гостей, выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» — 160 799 человек, музей-крепость Корела в Приозерске — 130 694 человек.

Отметим, что вход в выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо» в 2024 году подорожал. Взрослым теперь придется заплатить за посещение парка 300 рублей, иностранцам – 600 рублей, пенсионерам, многодетным семьям и лицам с 16 до 18 лет – 150 рублей.