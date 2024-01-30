Житель Еревана устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.

В минувшую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к этому монументу. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы войны в Армению из города вывезли свыше 200 детей. Сейчас в республике проживают шесть блокадников.

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Уроженец Еревана, представляющийся как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он снял на видео и опубликовал его в соцсетях.

На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой. Он заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда». Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы Армении инцидент пока не прокомментировали.