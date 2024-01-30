В Ленобласти выделили 890 квот на проведение бесплатной процедуры ЭКО

В Ленобласти 11 клиник получили квоты на 2024 год для лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Всего выделено 890 квот на ЭКО, сообщает пресс-служба Ленинградской областной клинической больницы.

Квоты распределены по следующим клиникам: «Ава-Петер» (446), ЦИЭР «Эмбрилайф» (157), «Международный центр репродуктивной медицины» – 61), «Скайферт» (48), «Мать и дитя» (47), «Евромед Клиник» (41), «Ай-Клиник Северо-Запад» (30), Центр репродуктологии «Генезис» (24), ЦПС «МЕДИКА» (16), Клиника «Аймед» (11), «Клиника «Источник» (9).

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