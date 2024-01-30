В Каменногорске достроили дом для расселения аварийного жилья

Автор: Гузель Галимова
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В Каменногорске на улице Майской ввели в эксплуатацию дом, предназначенный для расселения аварийного жилья.

Все готовые жилые помещения выкупят в муниципальную собственность у застройщика и передадут под расселение аварийных домов. Так, новоселье в скором времени отпразднуют 123 жителя.

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Фото: администрация Выборгского района Ленобласти

В доме — 50 квартир «под ключ» с чистовой отделкой. Здание построено в живописном месте с видом на Вуоксу. В шаговой доступности — детсад, школа, больница, магазины и городской парк.

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