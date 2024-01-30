В небе над Россией за ночь уничтожен 21 беспилотник – МО РФ

В ночь на 30 января российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены над территориями пяти регионов: 11 сбили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской, а также по одному над Калужскими и Тульскими областями.

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Ранее Александр Дрозденко рассказал, как в Ленобласти будут бороться с вражескими дронами.