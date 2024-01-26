В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины преследовал пенсионерку и ее козу, а затем — подорвал их.
Как сообщает паблик Mash, инцидент произошел на опушке у хутора Лозовая Рудка. Дрон несколько минут преследовал пенсионерку, которая пыталась от него скрыться. В итоге он сбросил мины. Через некоторое время убитых пенсионерку и козу нашел местный фермер.
Согласно источникам тг-канала, оператор украинского дрона сбросил снаряды на жительницу приграничного российского региона, так как не нашел военнослужащих и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.
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26.01.2024 37