В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины преследовал пенсионерку и ее козу, а затем — подорвал их.

Как сообщает паблик Mash, инцидент произошел на опушке у хутора Лозовая Рудка. Дрон несколько минут преследовал пенсионерку, которая пыталась от него скрыться. В итоге он сбросил мины. Через некоторое время убитых пенсионерку и козу нашел местный фермер.

Согласно источникам тг-канала, оператор украинского дрона сбросил снаряды на жительницу приграничного российского региона, так как не нашел военнослужащих и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.