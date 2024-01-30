Дрозденко: поддержка НКО в Ленобласти за последние годы выросла почти в 4 раза

В этом году на финансирование некоммерческого сектора в региональном бюджете заложено почти 150 млн рублей, заявил Александр Дрозденко.
Некоммерческий сектор остается приоритетным для Ленинградской области, заявил губернатор Александр Дрозденко. Поддержка НКО в регионе за последние годы увеличилась в четыре раза.
Поддержка некоммерческого сектора выросла с 44,5 млн рублей в 2021 году до 149 млн рублей в 2024 году. Сейчас почти 1,5 млн жителей Ленинградской области или около 70% населения — участники социальных проектов или благополучатели по ним, — цитирует Дрозденко «Газета.ру».
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