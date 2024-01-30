Аграриям Ленобласти выделили 600 млн рублей в виде субсидий на 2024 год

Хозяйства 47 региона готовы к посевной кампании и на более чем на 100% обеспечены семенами основных растениеводческих культур.

«Ленобласть не просто обеспечена семенами к посевной, мы обеспечены семенами собственного производства. С 1 февраля начинаем выплачивать аграриям субсидию на посевную: на закупку ГСМ, запчастей и удобрений. 600 млн рублей в бюджете на это предусмотрено, рост 2,3% к прошлому году», — прокомментировал заместитель председателя регионального правительства – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

На 2024 год господдержка растениеводства запланирована на сумму 1,95 млрд рублей, в том числе, поддержка на проведение посевных работ – 600,3 млн рублей. Обеспеченность хозяйств региона на весенний сев семенами зерновых культур составляет 133,3%, многолетних трав – 115,8%, рапса – 113,3%, картофеля – 214%.

Напомним, что по итогам 2022 года растениеводы Ленобласти произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%. По итогам 2023 года Ленобласть собрала 10,8 тыс тонн рапса, на 13% больше плана. В осеннюю посевную под урожай 2024 года посеяно 3,2 тыс га озимого рапса, на 11% больше запланированного.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.