Прием заявок на участие в программе на 2025-2027 годы уже открыт комитетом по АПК Ленобласти

«У нас активно развиваются сельхозпредприятия, для того чтобы закрепить кадры, мы создаем благоприятные, комфортные условия жизни на селе – строим дома культуры, объекты здравоохранения, спорта, инженерные системы, выделяем ежегодно на это из бюджета порядка 1,5 млрд рублей», — прокомментировал заместитель председателя правительства – председатель комитета по АПК 47 региона Олег Малащенко.

Стоит отметить, что в 2024 году по программе комплексного развития сельских территорий планируется реализовать в Ленобласти порядка 50 проектов на сумму 1,6 млрд рублей. Это дома культуры, детские сады, школы и сети газо- и водоснабжения.

Прием заявок от местных администраций в комитете по АПК продлится до 14 февраля.