В Финляндии предложили запретить россиянам получать паспорт страны

С такой инициативой выступил министр обороны Финляндии.
Глава МО Финляндии Антти Хяккянен настаивает на реформе местного законодательства, касающегося предоставления гражданства иностранцам. В частности, военный чиновник предлагает запретить выдачу финского паспорта россиянам.
Необходимо перейти к взаимности в двойном гражданстве. Это будет означать, например, что российским гражданам больше не будут предоставлять новое двойное гражданство, — приводит заявление Хяккянена ТАСС.
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