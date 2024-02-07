В Лебяжье простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Дорониным

Автор: Гузель Галимова
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В Ломоносовском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Алексеем Дорониным.

Он погиб 1 июля 2023 года.

В Лебяжье простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Дорониным СВО, погиб военный, Ленобласть, ЛебяжьеФото: "Я люблю Лебяжье\ВКонтакте"
В Лебяжье простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Дорониным СВО, погиб военный, Ленобласть, ЛебяжьеФото: "Я люблю Лебяжье\ВКонтакте"
В Лебяжье простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Дорониным СВО, погиб военный, Ленобласть, ЛебяжьеФото: "Я люблю Лебяжье\ВКонтакте"
Фото: Я люблю Лебяжье\ВКонтакте

Бойца похоронили на Лебяженском кладбище с воинскими почестями. Дань уважению погибшему отдали родные и близкие бойца, а также его сослуживцы.

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