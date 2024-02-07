В Лебяжье простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Дорониным

В Ломоносовском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Алексеем Дорониным.

Он погиб 1 июля 2023 года.

Фото: "Я люблю Лебяжье\ВКонтакте" Фото: "Я люблю Лебяжье\ВКонтакте" Фото: "Я люблю Лебяжье\ВКонтакте"

Фото: Я люблю Лебяжье\ВКонтакте

Бойца похоронили на Лебяженском кладбище с воинскими почестями. Дань уважению погибшему отдали родные и близкие бойца, а также его сослуживцы.