Ветеринары назвали симптом у кошек, который ни в коем случае нельзя игнорировать

Эксперты рассказали, симптомом каких серьезных заболеваний у домашнего питомца может быть частая рвота.

Периодическая рвота у кошек — явление довольно распространенное. Нередко это связано с перееданием или глотанием комков шерсти при умывании животного. Также причиной может быть заглатывание мелких инородных предметов.

Однако в некоторых случаях за рвотой могут стоять серьезные проблемы со здоровьем. Например, кишечная непроходимость из-за скопившейся в желудке шерсти, болезни печени, почек, поджелудочной и других органов, пишет Рnz, ссылаясь на экспертов.

Поводом для беспокойства должны стать такие сопутствующие симптомы, как потеря аппетита и веса, вялость, слабость, диарея. Если рвота сопровождается кровью, судорогами, удушьем — следует срочно ехать к ветеринару.