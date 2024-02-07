Ограничения Финляндии на границе с Россией — очередной шаг к полному разрыву отношений между странами

Именно так Россия расценивает действия финского правительства, заявил посол Кузнецов.
Ограничения, введение Финляндией на границе с Россией, — очередной шаг к полному разрыву отношений между государствами. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — цитирует дипломата РИА Новости.
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