Байден заявил, что недавно смог поговорить с экс-канцлером Германии Колем: он умер еще семь лет назад

Байден перепутал Ангелу Меркель с Гельмутом Колем.

Президент США Джо Байден допустил курьезную ошибку в своем недавнем выступлении, перепутав бывших канцлеров Германии.

Как пишет Bloomberg, Байден рассказывал о саммите G7 2021 года, где у него якобы состоялась беседа с Гельмутом Колем. Однако экс-канцлер скончался ещё в 2017 году. Иностранная пресса отмечает, что президент США, вероятно, имел ввиду Ангелу Меркель.

Тогда Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и произнес: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли в руки лондонскую The Times и узнали, что тысяча людей выломала двери в британском парламенте и убила нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей?, — сказал Байден.