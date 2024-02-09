Президента спортивной федерации карате Петербурга нашли мертвым на полигоне в Ленобласти

Тело 57-летнего президента федерации карате Петербурга нашли на территории стрелкового клуба «Невский» во Всеволожском районе Ленобласти 7 февраля.

Тело лежало возле мишеней для стрельбы. Из его головы изъяли пулю калибра 5,45 мм. Такими боеприпасами комплектуются современные автоматы и пулеметы Калашникова.

По одной из версий, случайная пуля могла прилететь с полигона по соседству, передает паблик «Мэш на Мойке».

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